Брянск, 10 сентября, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Дополнительные выборы депутата Брянской областной думы седьмого созыва по Дятьковскому одномандатному избирательному округу № 14 проходят 10 и 11 сентября в регионе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Избирком Брянской области передал окружной избирательной комиссии 26 600 бюллетеней. Бланки изготовлены на бумаге с защитной сеткой синего цвета.

На 1 июля 2022 года численность избирателей Брянской области составляет 960 398 человек.