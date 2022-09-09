Волгоград, 9 сентября, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Дополнительные выборы депутатов Волгоградской областной думы начались 9 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

Депутатов избирают по Михайловскому одномандатному избирательному округу № 3, Городищенскому одномандатному избирательному округу № 5 и Краснооктябрьскому одномандатному избирательному округу № 13. В комиссии передано 294 148 избирательных бюллетеней.

Всего на территории региона в единый день голосования 2022 года пройдут выборы в 84 органа местного самоуправления — избираются 47 глав сельских поселений и 37 кампаний по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований, на которых подлежит замещению 311 депутатских мандатов.