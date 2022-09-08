Москва, 8 сентября, 2022, 18:15 — ИА Регнум. К организации взрыва у посольства России в Кабуле могут быть причастны спецслужбы третьих стран, заявила 8 сентября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Sergeant James McCauley Взрыв

По её словам, целью такого теракта мог быть подрыв отношений между Россией и Афганистаном. Захарова подчеркнула, что в МИД РФ не удивлены наличию такого желания в ряде стран мира.

«Как бы ни старались эти недоброжелатели, провокации не скажутся на нашем конструктивном диалоге с Кабулом», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября у входа в посольство РФ в Кабуле неизвестный террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, в результате чего погибли погибли два сотрудника дипмиссии РФ Михаил Шах и Адыгжы Кужугет. Кроме того, были убиты и ранены афганские граждане.