Великобритания, 8 сентября, 2022, 17:43 — ИА Регнум. О приезде принца Чарльза к королеве Британии Елизавете II сообщает 8 сентября Sky News.

Dan Marsh Принц Чарльз

Чарльз прибыл в замок Балморал в Шотландии. С ним к королеве, которая находится под пристальным наблюдением врачей, приехала жена Камилла.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, врачи Елизаветы II заявили 8 сентября, что она нуждается в их пристальном внимании в связи с ухудшением самочувствия.

В Букингемском дворце из-за этих событий отменили церемонию почётного караула.