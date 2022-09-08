В замок к британской королеве Елизавете II прибыл принц Чарльз
Великобритания, 8 сентября, 2022, 17:43 — ИА Регнум. О приезде принца Чарльза к королеве Британии Елизавете II сообщает 8 сентября Sky News.
Dan Marsh
Принц Чарльз
Чарльз прибыл в замок Балморал в Шотландии. С ним к королеве, которая находится под пристальным наблюдением врачей, приехала жена Камилла.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, врачи Елизаветы II заявили 8 сентября, что она нуждается в их пристальном внимании в связи с ухудшением самочувствия.
В Букингемском дворце из-за этих событий отменили церемонию почётного караула.