Варшава, 8 сентября 2022, 17:34 — REGNUM Территориальные претензии намерена Варшава предъявить Праге, пишет 8 сентября Rzeczpospolita.
Польская сторона будет требовать от чехов возврата 368,44 га территорий в качестве компенсации «за невыгодный для Польши раздела польско-чехословацкой границы в 1950-х гг.».
Напомним, соглашение об окончании пограничных споров Польша и Чехословакия подписали в июне 1958 года.
Прага получила от Варшавы деревню Ткаче и хутор Зелинец, отдав в свою очередь южный склон высоты Коцерж рядом с Шклярским перевалом.