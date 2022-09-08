Варшава, 8 сентября, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Территориальные претензии намерена Варшава предъявить Праге, пишет 8 сентября Rzeczpospolita.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Польская сторона будет требовать от чехов возврата 368,44 га территорий в качестве компенсации «за невыгодный для Польши раздел польско-чехословацкой границы в 1950-х гг.».

Напомним, соглашение об окончании пограничных споров Польша и Чехословакия подписали в июне 1958 года.

Прага получила от Варшавы деревню Ткаче и хутор Зелинец, отдав в свою очередь южный склон высоты Коцерж рядом с Шклярским перевалом.