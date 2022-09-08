Москва, , 17:08 — REGNUM У российских туристов особой популярностью будут пользоваться Армения и Азербайджан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября заявил профессор кафедры теории и систем отраслевого управления факультета инженерного менеджмента РАНХиГС, депутат Госдумы Николай Новичков (СРЗП). Так он прокомментировал информацию Общенационального союза индустрии гостеприимства о том, что туристический поток в страны СНГ из РФ увеличился за последние полгода на 10-30%.

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«Туристический поток в страны СНГ однозначно будет расти, еще не все туристы успели оценить преимущества отдыха на территории Содружества Независимых Государств. Наибольшим потенциалом обладают южные направления, — сказал Новичков. — Особой популярностью у российских туристов будут пользоваться Армения и Азербайджан. Однозначно будет расти турпоток в Узбекистан, Киргизию, Казахстан. В перспективе — в Таджикистан, чуть позже — в Туркмению. На данный момент инфраструктура Туркмении не готова для принятия туристов, к тому же страна не входит в Евразийский экономический союз, что также накладывает определенные сложности».

При этом он отметил, что Киргизия — очень перспективное направление.

«На территории Киргизии можно расплатиться рублями с помощью карты «Мир», а среди граждан Киргизии очень широко распространен русский язык, что является позитивными факторами», — сказал Новичков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российские туристы стали реже проводить отпуск за рубежом.

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