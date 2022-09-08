Екатеринбург, , 17:09 — REGNUM В Свердловской области 8 сентября состоялось открытие Екатеринбургской кольцевой автодороги. Об этом журналистам сообщили в свердловском департаменте информполитики.

Евгений Куйвашев Kremlin.ru

Участие в мероприятии принял губернатор Евгений Куйвашев. По его словам, появление ЕКАД позволит сократить улучшить экологическую ситуацию в Екатеринбурге. Теперь большегрузы будут реже заезжать в пределы города.

«Оставшиеся съезды с ЕКАД мы достроим за ближайший год. Главное — что мы дали старт движению по кольцу. И мы не остановимся на достигнутом: уже скоро начнутся работы по расширению северного полукольца ЕКАД» — — подчеркнул Куйвашев.

Отмечается, что строительство автодороги удалось завершить на два года раньше запланированного срока. Это произошло благодаря опережающему финансированию. Общий объём федеральной поддержки проекта составил 12 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, участие в открытии Екатеринбургской КАД приняли президент России Владимир Путин и вице-премьер Марат Хуснуллин. Мероприятие прошло в режиме видеосвязи.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин откроет третий пусковой комплекс Екатеринбургской КАД