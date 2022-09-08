Нур-Султан, , 16:59 — REGNUM Посол киевского режима в Казахстане Петр Врублевский удалился с территории этой страны по требованию властей республики, сообщает 8 сентября агентство ТАСС со ссылкой на неназванный источник.

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По утверждению источника, Врублевский утром 8 сентября вылетел на польском самолёте в Варшаву.

«Посол-бандеровец, призывавший «убивать русских», по требованию казахстанских властей покинул Казахстан. Он вылетел утренним рейсом польской авиакомпании в Варшаву», — цитирует агентство слова источника.

Информация уточняется.

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