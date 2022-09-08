Франкфурт-на-Майне, Германия, 8 сентября, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании 8 сентября принял решение о повышении ключевой процентной ставки на 75 базисных пунктов — с 0,50% до 1,25% годовых, говорится в заявлении финансового регулятора.

(сс) MPD01605 Европейский центральный банк

«Ставка по основным операциям рефинансирования и ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии будут повышены с 14 сентября до 1,25%, 1,5% и 0,75% соответственно», — уточняется в пресс-релизе.

В комментарии ЕЦБ отмечено, что исходя из оценки текущей экономической ситуации совет управляющих допускает дальнейшее повышение ключевой ставки на следующих заседаниях «с целью ослабления спроса и защиты от риска постоянного повышения инфляционных ожиданий».