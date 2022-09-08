Москва, , 16:38 — REGNUM Открытие движение по ряду участков новых ключевых автомагистралей улучшит скорость транспортного сообщения и в лучшую сторону изменит экологическую обстановку в соответствующих регионах. Об этом 8 сентября заявил президент России Владимир Путин во время церемонии открытия в ряде регионов автомобильного движения на новых и реконструируемых участках транспортной сети: магистралей М-12 и М-5, а также Екатеринбургской кольцевой автодороги.

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Сегодня мы открываем сразу несколько новых, протяжённых участков автомобильных дорог в Московской, Свердловской и Челябинской областях. В том числе на территории Московской области вводим в строй первый участок строящейся автомагистрали М-12 «Москва — Казань» и тем самым, по сути, даём старт работе этой значимой трассы», — заявил Путин.

Говоря о запуске движения на одном из отрезков автострады М-5, Путин отметил, что «его расширение до четырёх полос улучшит транспортное сообщение между крупнейшими городами Урала, Челябинском и Екатеринбургом».

Кроме того, после третьего, завершающего этапа строительства полностью открывается и кольцевая автодорога.

«В регионе повысится скорость и безопасность дорожного движения, в лучшую сторону изменится экологическая ситуация. Проведённая работа — это ещё один важный шаг в развитии надёжного трансконтинентального автомобильного маршрута, соединяющего запад и восток нашей страны», — указал президент.

Согласно планам, до конца 2024 года должно быть завершено создание трассы Москва — Казань — Екатеринбург. С учётом действующей автодороги «Нева» время в пути от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга должно сократиться почти в два раза — с 31 до 17,5 часов.