Владивосток, 8 сентября, 2022, 23:05 — ИА Регнум. В рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и вьетнамская «V-EXIMSolutions» заключили соглашение о совместной работе в интересах сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Арктики и Социалистической Республикой Вьетнам в инвестиционной, торгово-экономической, социальной и научно-образовательной сферах. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает пресс-служба КРДВ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Большой белый Будда. Нячанг, Вьетнам

«Заключение соглашения сблизит наши страны и позволит выстроить работу по комплексному взаимодействию в бизнесе, социальной и научно-образовательной сферах. Совместно с КРДВ мы создадим новые связи и упростим механизмы сотрудничества», — подчеркнула Нгуен Май Хонг, генеральный директор компании V-EXIMSolutions.

Стороны достигли соглашения о проведении совместных мероприятий по стимулированию бизнес-активности, информационному обмену между сторонами, другими институтами развития, органами региональной и федеральной власти. Помимо этого, будет вестись совместная работа по привлечению инвестиций, оказанию помощи предпринимателям в получении мер господдержки, а также содействию в подготовке и реализации совместных проектов в сфере науки и образования.

«Наша цель — создать максимально привлекательные условия для международного сотрудничества Дальнего Востока и Арктики, стимулировать деловую активность, обеспечивать реализацию совместных проектов в сфере науки и образования. Предварительно уже проделана большая работа, сформирована дорожная карта. Заключая соглашение о партнёрстве с V-EXIMSolutions мы даём практический старт проекту», — заявилНиколай Запрягаев, генеральный директор КРДВ .

Соглашение о сотрудничестве было принято после консультаций с МИД РФ, Минпромторгом, посольством и Торгпредством России во Вьетнаме, посольством и Торгпредством Вьетнама в России.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутией за время работы Восточного экономического форума было подписано 39 соглашений общей стоимостью около 330 млрд рублей.

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