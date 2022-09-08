Минск, 8 сентября, 2022, 18:21 — ИА Регнум. То, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заговорил об амнистии участникам протестов, свидетельствует о постепенном налаживании контактов между Минском и Западом. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября высказал публицист Константин Двинский.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Константин Двинский «Это весьма опасная тенденция. И дело даже не в том, что, выйдя на свободу, оппозиционеры снова попытаются устроить государственный переворот. Скорее всего, этого не произойдёт, потому что пенитенциарная система Белоруссии умеет за пару лет подавить волю человека к сопротивлению власти. Опасность состоит в том, что Запад не ограничится требованием выпустить «политзаключённых», в текущей ситуации условием восстановления отношений обязательно будет какой-то антироссийский шаг со стороны Белоруссии. Если Лукашенко под давлением Запада соглашается на амнистию, то возникнет вопрос — а готов ли он пойти дальше?»

По мнению публициста, «заигрывание с Западом» может стоить Лукашенко власти, а то и жизни. «В истории много уже набивших оскомину примеров того, как авторитарные правители пытались понравиться Запада, а потом становились его жертвами. Лукашенко этого не может не понимать. Наверное, он думает, что сможет вовремя остановиться и всех переиграть. Но до 2020 года он рассуждал так же, пытаясь перетянуть на свою сторону западных марионеток из самостийного лагеря. Последствия этой недальновидной политики страна расхлёбывает до сих пор», — заявил Двинский.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 6 сентября заявил, что в преддверии Дня народного единства 17 сентября следует обсудить целесообразность амнистии — в том числе для осуждённых за протесты 2020 года.