Эксперт: Запад потребует от Лукашенко сделать какой-то антироссийский шаг
Минск, 8 сентября, 2022, 18:21 — ИА Регнум. То, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заговорил об амнистии участникам протестов, свидетельствует о постепенном налаживании контактов между Минском и Западом. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября высказал публицист Константин Двинский.
По мнению публициста, «заигрывание с Западом» может стоить Лукашенко власти, а то и жизни. «В истории много уже набивших оскомину примеров того, как авторитарные правители пытались понравиться Запада, а потом становились его жертвами. Лукашенко этого не может не понимать. Наверное, он думает, что сможет вовремя остановиться и всех переиграть. Но до 2020 года он рассуждал так же, пытаясь перетянуть на свою сторону западных марионеток из самостийного лагеря. Последствия этой недальновидной политики страна расхлёбывает до сих пор», — заявил Двинский.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 6 сентября заявил, что в преддверии Дня народного единства 17 сентября следует обсудить целесообразность амнистии — в том числе для осуждённых за протесты 2020 года.