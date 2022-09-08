Москва, , 16:14 — REGNUM Более 30 тысяч бандеровских боевиков направлены своим командованием для участия в наступлению на город Балаклея (Харьковская область, б. УССР), заявил 8 сентября командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире «России 1».

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Апты Алаудинов «Буквально за эти два-три дня они понесли потери более пяти тысяч человек, это даже при самом минимальном расчёте».

Он уточнил, что бандеровцы несут «очень тяжёлые потери». При этом «ничего сверхъестественного не происходит» в зоне боевых действий, ситуация «абсолютно подконтрольная»: ВС РФ отбили попытку наступления ВСУ на Балаклею.

Алаудинов добавил, что накануне, 7 сентября, ВСУ совершили несколько попыток наступать в направлении Изюма: они пытались захватить дороги, чтобы «перерезать маршруты логистики наших подразделений, что им сделать не удалось».

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