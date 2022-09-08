Москва, 8 сентября 2022, 16:14 — REGNUM Более 30 тысяч бандеровских боевиков направлены своим командованием для участия в наступлению на город Балаклея (Харьковская область, б. УССР), заявил 8 сентября командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире «России 1».

ВСУ
ВСУ
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
«Буквально за эти два-три дня они понесли потери более пяти тысяч человек, это даже при самом минимальном расчёте».
Апты Алаудинов

Он уточнил, что бандеровцы несут «очень тяжёлые потери». При этом «ничего сверхъестественного не происходит» в зоне боевых действий, ситуация «абсолютно подконтрольная»: ВС РФ отбили попытку наступления ВСУ на Балаклею.

Алаудинов добавил, что накануне, 7 сентября, ВСУ совершили несколько попыток наступать в направлении Изюма: они пытались захватить дороги, чтобы «перерезать маршруты логистики наших подразделений, что им сделать не удалось».

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