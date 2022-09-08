Уфа, 8 сентября, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Строительство двух долгостроев завершают в Уфе. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Пресс-служба администрации Липецкой области Строительство дома

Сообщается, что в Октябрьском районе Уфы в районе улиц Лесотехникума и Энтузиастов специалисты заканчивают достраивать два долгостроя НПО «Сомострой». Строительные работы ведет Фонд защиты прав дольщиков Башкирии. Свои квартиры ждут свыше 300 семей.

«На сегодняшний день общая готовность домов составляет порядка 90% и 60%. Завершить строительство запланировано в четвертом квартале этого года», — приводит пресс-служба слова заместителя министра строительства и архитектуры Артема Ковшова.

Отмечается, что на стройплощадке трудятся свыше 150 рабочих. В доме литер 1 идет чистовая отделка. В доме литер 2 специалисты заливают полы, в ближайшее время они начнут чистовую отделку. Завершается наружная отделка фасадов домов. Одновременно с этим рабочие благоустраивают территорию.

Сообщается, что в домах полностью подготовлены инженерные сети. Оба дома готовы к началу отопительного сезона.

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