Уфа, 6 сентября, 2022, 18:36 — ИА Регнум. 23 объекта незавершенного строительства намерены достроить в 2022 году в Башкирии. Об этом 6 сентября сообщил заместитель министра строительства и архитектуры республики Артем Ковшов на совещании в правительстве региона.

Правительство Иркутской области Иркутск. Долгострой на Сергеева

Он напомнил, что в текущем году в Башкирии был сдан один проблемный объект, сообщив, что до конца текущего года планируется достроить еще 23 проблемных дома. В 2023 году в республике намерены завершить строительство 10 объектов, а по двум домам планируется изменение решения на выплаты, пояснил чиновник.

РанееИА REGNUMсообщало о том, что наблюдательный совет фонда развития территорий принял решения по 77 объектам, расположенным в Башкирии. В настоящий момент в Едином реестре проблемных объектов Башкирии насчитывается 80 проблемных домов.