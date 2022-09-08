Саратов, , 16:14 — REGNUM Водитель маршрутного такси в Саратове отказал пассажиру-инвалиду в оплате поездки по единому социальному проездному билету. Организована проверку, сообщает 8 сентября пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Маршрутка Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По данным ведомства, «водитель маршрутного такси № 45 не принял единый социальный проездной билет и принудительно возвратил пассажира-инвалида в маршрутное такси с целью понуждения его к оплате проезда наличными денежными средствами путем оказания морального давления на пассажира, являющегося инвалидом с детства».

В адрес перевозчика прокуратура внесла представление. Инвалиду компенсированы затраченные средства и причиненный моральный вред. С водителем провели разъяснительную беседу.

ИА REGNUM напоминает, в феврале 2022 года в городе Балаково Саратовской области водитель автобуса зажал дверями девочку, не оплатившей проезд, и провез ее еще одну остановку.

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