Москва, , 13:28 — REGNUM Законопроект, запрещающий высаживать инвалидов I группы за неоплату проезда в общественном транспорте, внесли в Госдуму депутаты «Единой России» во главе с Андреем Исаевым, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Сейчас в случае, если инвалид едет в транспорте один, не может приобрести билет или не имеет при себе социальной карты или социального проездного, его вынуждают покинуть общественный транспорт.

Законопроект позволит устранить эту несправедливость и вводит запрет на высадку инвалидов I группы, которые едут без сопровождения.

Штраф за принудительную высадку для водителя составит 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект о выплатах для осуществляющих уход за инвалидами внесен в ГД