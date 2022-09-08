* Талибы — запрещённая в России организация

Бамиан, Афганистан, , 15:35 — REGNUM Чиновники департамента охраны окружающей среды заявляют, что правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на своём заседании запретило охоту и рыбалку в национальном парке Банде-Амир. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Зайн-уль-Абидин Абид, сотрудник Национального агентства по охране окружающей среды, во время посещения национального парка Банде-Амир на встрече, на которой присутствовали местные официальные лица и ряд жителей провинции, сказал: »Согласно решению кабинета министров Исламского Эмирата, охота на диких животных и птиц, а также ловля рыбы, запрещены на территории национального парка Банде-Амир, и власти провинции Бамиан должны пресекать такие действия».

Абид не уточнил, на каком заседании кабинета министров было принято это решение.

Власти предыдущего правительства Афганистана запретили охоту на диких животных в национальном парке Банде-Амир и других охраняемых районах Бамиана. Однако охотники, невзирая на это, всегда охотятся в этой провинции на такие виды диких животных, как волки, олени, редкие птицы и занимаются рыболовством.