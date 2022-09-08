Москва, 8 сентября, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Даже при максимально благоприятных прогнозах и инфляционных ожиданиях не стоит ждать снижения ключевой ставки Банка России ниже 6%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября заявила профессор департамента банковского дела и монетарного регулирования финансового университета при правительстве РФ Светлана Дубова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«Следует согласиться с главой ВТБ Андреем Костиным в том, что на ближайшем заседании Банка России действительно следует ожидать понижения ключевой ставки, поскольку предпосылки для этого есть, — сказала Дубова. — Традиционно летом темпы инфляции замедляются из-за сезонного снижения цен на продовольственные товары, что существенно замедляет годовые темпы инфляции. И 2022 год, несмотря на все сложности, не стал исключением».

По ее словам, экономика заинтересована в снижении ключевой ставки для поддержания кредитования населения и стимулирования через кредит спроса на товары и услуги.

«Однако не следует забывать, что ставка, помимо стоимости кредита, влияет и на стоимость депозитов, поэтому ее существенное снижение приведет к обесцениванию сбережений, оттоку средств населения из организованных форм сбережений, снижению ресурсной базы банков и их потенциала к кредитованию, — отметила Дубова. — Полагаю, что при максимально благоприятных прогнозах и инфляционных ожиданиях ниже уровня в 6% снижения ключевой ставки ожидать не стоит».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 7% назвали адекватным и необходимым для российской экономики.