Москва, 8 сентября, 2022, 15:18 — ИА Регнум. В России есть предпосылки для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября заявила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Многие ждут очередных заявлений регулятора и надеются, что ставка ещё снизится, что сделает кредитование более доступным как для физических лиц, так и для бизнеса, которому оно особенно необходимо для своего развития. Прогнозируемое снижение до 7% считается адекватным и необходимым для российской экономики, — сказала Ермилова. — Это обусловлено дальнейшей стабилизацией экономики. Снижение может быть ещё больше, но важно следить за уровнем инфляции, чтобы не разогнать ее при большом снижении ключевой ставки. Именно сдерживание инфляции предполагает фиксирование ставки. Также следует учесть общую экономическую ситуацию, санкции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов объяснил, нужно ли Банку России продолжать курс на снижение ключевой ставки.