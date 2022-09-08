Бухарест, 8 сентября, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Румыния, поддерживая Молдавию, действует в своих национальных интересах. Об этом заявил на ежегодной встрече с румынскими дипломатами Глава румынского МИД Богдан Ауреску.

Pixabay.com Флаг Румынии

«Поддерживая Республику Молдавия, мы не только поддерживаем общность языка, культуры и истории, которые нас объединяют, а также европейские устремления её граждан, но и всесторонне защищаем нашу национальную безопасность», — сказал министр.

Ауреску заявил, что Румыния продолжит помогать Молдавии. Он подчеркнул важность Платформы поддержки Молдавии, созданной совместно с Германией и Францией. Представители трёх стран-участниц платформы уже пообещали выделить сотни миллионов евро Молдавии в качестве финансовой помощи.

Стоит отметить, что президент Молдавии Майя Санду, являющаяся гражданкой Румынии ии, после победы её партии «Действие и солидарность» летом 2021 года заявила, что Запад начнёт оказывать помощь Молдавии. В течение 2022 года в оппозиции постоянно указывают, что почти никакой помощи не получили, а страны Запада пока чаще обещают.