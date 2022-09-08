Кабул, 8 сентября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Власти Турции и Малайзии пообещали помочь сектору здравоохранения Афганистана. Об этом сообщил Абдул Бари Омар, заместитель министра здравоохранения правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передаёт телеканал Afghanistan International.

Health.usnews.com Доктор

Отмечается, что представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обсудил данный вопрос с официальными лицами Турции и Малайзии в кулуарах конференции Организации исламского сотрудничества.