Санкт-Петербург, 8 сентября, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Уровень регистрируемой безработицы в Ленинградской области сегодня составляет 0,5% от численности трудоспособного населения. С начала года на областную Биржу труда обратились 25,6 тыс. человек, безработными были признаны 8,6 тыс. человек, сообщили 8 сентября в пресс-службе Биржи труда Ленинградской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сталевар за работой

За восемь месяцев 2022 года служба занятости региона выдала более 38 тыс. направлений на работу. Каждый третий, получивший направление, был трудоустроен. Кроме того, с начала года 162 человека, в прошлом безработные, зарегистрировались в качестве самозанятых, 46 стали индивидуальными предпринимателями, а еще 72 человека получили единовременную помощь на открытие своего дела от службы занятости.

«В базе вакансий сегодня 46,8 тыс. предложений, из них 75% по рабочим профессиям, 25% относится к специальностям инженерно-технических работников и служащих», — рассказали в пресс-службе.

Отметим, что для повышения компетенций и соответствия требованиям рынка труда биржа направляет безработных на обучение ― 711 из 997 человек уже завершили образовательные программы. А в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» приступили к обучению 1,5 тыс. жителей Ленинградской области.