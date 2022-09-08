Осло, 8 сентября, 2022, 19:36 — ИА Регнум. Норвежско-российская исследовательская группа по рыбным запасам в Баренцевом море представила свои рекомендации по квотам на северо-восточную арктическую треску, северо-восточную арктическую пикшу и глубоководного окуня на 2023 год. Об этом сообщает информационное агентство High North News.

Mercator Media 2017 Рыболовство в Арктике

Ученые рекомендуют уменьшить квоту на вылов трески до 566 784 тонн в 2023 году, что на 20 процентов ниже, чем в 2022 году. Предлагаемая квота также является самой низкой с 2009 года.

«Популяция трески сокращается, но мы считаем, что она стабилизируется, если будут следовать нашим рекомендациям», — отметил Бьярте Богстад, ответственный за запасы трески в Северо-Восточной Арктике и член норвежско-российской исследовательской группы, разрабатывающей рекомендации в этом году.

Рекомендации по квотам на вылов северо-восточной пикши и глубоководного окуня остались примерно на том же уровне, что и в прошлом году.

Отмечается, что российские и норвежские власти, как обычно, установят окончательные квоты через совместную норвежско-российскую комиссию по рыболовству.

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