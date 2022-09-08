Кишинёв, , 14:50 — REGNUM Сотрудники антикоррупционной прокуратуры Молдавии 8 сентября пришли с обыском в дом экс-депутата парламента республики Аллы Долинцэ. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь генпрокуратуры Марианна Керпек.

Обыск sempsons

Представитель ведомства не назвала причину обыска. Подробности должны быть известны в течение дня.

Стоит отметить, что Долинцэ сложила депутатские полномочия в июле. Тогда же она вышла из Партии социалистов, заявив, что не согласна с методами ПСРМ. В правящей партии «Действие и солидарность» называли такой поступок смелым. В ПСРМ заявили, что на Долинцэ якобы оказали давление.

Читайте ранее в этом сюжете: Арестованный депутат в Молдавии призывает продолжать борьбу с властями