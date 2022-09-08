Москва, 8 сентября 2022, 14:48 — REGNUM Сегодня, 8 сентября, президент России Владимир Путин назначил нового посла в Исламской Республике Иран. Указ об этом опубликован на официальном сайте правовой информации.
«Назначить Алексея Юрьевича Дедова Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Иране», — говорится в документе.
Предыдущий посол России в Иране Леван Джагарян указом президента РФ освобождён от должности.
Как сообщало ИА REGNUM, новым послом России в Таджикистане стал Семён Григорьев.
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