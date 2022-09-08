Москва, 8 сентября, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Указ о назначении Алексея Дедова новым послом России в Иране подписал президент России Владимир Путин. Документ 8 сентября обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Назначить Дедова Алексея Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Иран», — говорится в документе.

Также Другим указом глава Российского государства освободил от должности посла РФ в Иране Левана Джагаряна.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе телефонных переговоров согласовали графики предстоящих контактов.