Брюссель, 8 сентября 2022, 14:39 — REGNUM Европейский союз заявил 8 сентября, что окажет дополнительную поддержку африканской военной миссии в Мозамбике, поскольку нападения исламистов угрожают газовым проектам, призванным снизить зависимость ЕС от российских энергоносителей, как передает агентство Reuters.

Газопровод. Мозамбик
Газопровод. Мозамбик
SASOL

После введения санкций против России ЕС ищет альтернативные источники энергии, а Мозамбик занимает третье место в Африке по разведанным запасам газа.

Однако с 2017 года эта южноафриканская страна борется с боевиками-исламистами в своей богатой газом северной провинции Кабу-Делгаду. Конфликт происходит вблизи проектов по производству сжиженного природного газа стоимостью в миллиарды долларов, разрабатываемых западными компаниями, включая французскую Total и итальянскую ENI.

ЕС заявил, что согласовал помощь в размере 15 миллионов евро миссии Сообщества по развитию Юга Африки (САДК) в Мозамбике, которая борется с боевиками.

В своем внутреннем отчете, попавшем в распоряжение Reuters, ЕС предупредил о «крайне нестабильной» ситуации на севере Мозамбика, несмотря на то, что миссии САДК и контингенту войск из Руанды удалось сдержать боевиков.

О финансовой поддержке было объявлено через день после заявления Мозамбика о том, что повстанцы обезглавили по меньшей мере шесть человек и убили итальянскую монахиню в северной провинции Нампула.

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