Москва, 8 сентября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Власти США всеми силами будут продолжать затягивать конфликт на территории б. УССР, несмотря на потери ВСУ и возникающие у стран Европы из-за антироссийских санкций проблемы. Об этом 8 сентября заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин во время своего выступления на российско-китайском круглом столе в РИО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

«События последних недель свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты Америки продолжат всеми силами затягивать конфликт на … [на территории б. УССР], не считаясь ни с огромными потерями … [киевских] вооруженных формирований, ни с перспективой обнищания своих европейских сателлитов», — приводит его слова ТАСС.

«Воспользовавшись врожденными пороками … [киевской] государственности, американцы и их союзники использовали эту территорию как плацдарм для наступления на Россию, привели там к власти откровенных неонацистов, запугали несогласных с политическим террором и развязали по-настоящему гражданскую войну», — также добавил он.

В то же время, глава СВР указал, что Вашингтон провоцирует напряженность в разных частях мира для удержания гегемонии Соединённых Штатов.

«Полное игнорирование позиций России по вопросу о расширении НАТО на восток, как и вопиющие, бестактные визиты некоторых американских политиков на Тайвань — что это, если не проявление имперского чванства», — пояснил Нарышкин.

Также он утончил, что европейские страны на данный момент фактически прямо подчинены властям США и большинство политиков Европы не ориентируются на устремления жителей этих государств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что дальнейшая поддержка киевского режима станет темой переговоров американского президента Джо Байдена с союзниками США.