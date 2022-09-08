Астана, 8 сентября, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В Казахстане объявлена программа формирования справедливого государства, поэтому властям следует принимать решения, исходя из того, что считает правильным народ. Так прокомментировал журналистам 8 сентября предложение о переименовании Нур-Султан в Астану спикер сената Маулен Ашимбаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

«Решение относительно названия столицы пока не принято. Сейчас идёт процесс обсуждения», — сказал Ашимбаев.

Он отметил, что предложения позволительно делать всем, и за это не преследуют. Но при подобных решениях нужно учитывать мнение населения.

Напомним, с предложением переименовать Нур-Султан в Астану 2 сентября выступила группа депутатов парламента «Жана Казахстан» («Новый Казахстан»). Они заявили, что неправильно было называть город именем человека при его жизни.