Энергодар, Бывш. УССР, , 13:51 — REGNUM Киевские боевики предприняли попытку подорвать здание администрации Энергодара Запорожской области. Об этом 8 сентября сообщили в военно-гражданской администрации города.

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Уточняется, что атака была совершена с помощью дрона-камикадзе.

«Совершена попытка теракта в ВГА города Энергодара. В 13:00 в результате падения дрона-камикадзе с самодельным взрывным устройством на крышу технической эксплуатации блоков кондиционирования произошел взрыв», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Также сообщается, что после этого началось возгорание, которое было своевременно локализовано. Власти Энергодара заявили, что пострадавших нет. Экстренные службы устанавливают степень ущерба.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября Энергодар подвергся массированному обстрелу со стороны киевских войск, в городе было отключено электричество.