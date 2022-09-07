Энергодар, Бывш. УССР, , 15:41 — REGNUM Энергодар подвергся массированному обстрелу со стороны киевских войск, в городе нет электричества. Об этом член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил 7 сентября в своём телеграм-канале.

ВСУ ведут обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Он отметил, что мощность шестого энергоблока Запорожской АЭС снижена до 135-140 МВт. Информация о пострадавших уточняется.

«В результате обстрела город временно обесточен», — написал Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки, по данным Минобороны России, ВСУ выпустили по Энергодару 16 снарядов. Из-за попадания в трансформаторную подстанцию в городе прерывалось электроснабжение.

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