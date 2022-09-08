Москва, , 13:50 — REGNUM России следует укреплять позиции рубля. Об этом 8 сентября заявил помощник президента РФ Максим Орешкин на пленарной сессии Московского финансового форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

По мнению экономиста, идеи вкладывать сверхдоходы от продажи нефти и газа в иностранные валюты дружественных стран не отвечает интересам России, которой намного выгоднее поддерживать собственный рубль.

«Верить нужно прежде всего в себя, а не искать доброго дядю на западе или востоке. Нужно выстраивать такую систему, в которой мы ни от кого не зависим», — сказал Орешкин.

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