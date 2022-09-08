Москва, 8 сентября, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Высокая доля доходов от продажи нефти и газа в общем объеме экспортных поступлении сама по себе не является слабой стороной России. Об этом 8 сентября заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По мнению главы Минфина, «зависимость» от нефтегазовых доходов в России можно снизить, если средств эти не будут бездумно тратиться.

«Это наша сильная стороны. Нефтегазовый сектор очень высокотехнологичный. Но если не осуществлять профилактику левизны — потратить все нефтегазовые доходы, против этого нужно прививку сделать», — сказал Силуанов.