Санкт-Петербург, 8 сентября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. За прошедшие две недели в Санкт-Петербурге на четыре тысячи человек сократилось число сотрудников, находящихся в простое. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Советский плакат «Не загружен работой — скажи старшему»

Ранее в Северной столице насчитывалось 11 318 сотрудников в простое. Теперь же таких 7014 работников. Из простоя вышли за две недели 16 предприятий. В режиме простоя продолжают существовать 58 компаний.

«Находимся в постоянном контакте с предприятиями, которые перешли в режим простоя либо неполной занятости. Центр занятости помогает высвобождаемым сотрудникам в трудоустройстве и переобучении», — заявил Москаленко.

Однако в последнее время несколько возросло число работников в состоянии неполной занятости, с 4472 человек до 4517 сотрудников. В такой формат перешло еще одно предприятие.

Вместе с тем уровень безработицы в Петербурге составляет 1,6%. Такой показатель в два раза ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу, и в 2,5 раза ниже, чем по России.