Вашингтон, 8 сентября, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Более 5 тыс. мероприятий в центрах для представителей меньшинств провела Республиканская партия США в преддверии промежуточных выборов в стране, сообщает 8 сентября The Hill.

DonkeyHotey Республиканцы и демократы

Соответствующее заявление сделала Ронна Ромни Макдэниэл, официальный председатель Национального комитета Республиканской партии (НКРП).

«Целенаправленное участие НКРП прокладывает путь к более тесным отношениям с сообществами меньшинств и более сильной Республиканской партии. В отличие от демократов, республиканцы не воспринимают сообщества меньшинств как должное, и мы продолжим работать, чтобы заработать каждый голос до ноября», — заявила в письме The Hill.

Мероприятия, проводимые в общественных центрах, носят широкий характер: от проведения деловых круглых столов до раздачи угощений и игрушек, а также образовательных или обучающих семинаров. В центрах также проводится Республиканская гражданская инициатива, образовательная программа для иммигрантов, имеющих право на натурализацию.

Стратегия общественных центров направлена на то, чтобы вовлечь избирателей из числа меньшинств напрямую в Республиканскую партию в попытке сократить давние преимущества демократов на выборах среди небелых избирателей.