Петропавловск-Камчатский, 8 сентября, 2022, 18:18 — ИА Регнум. На Камчатке благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» станет комфортнее и сможет принимать больше учеников школа серфинга «Snowave Kamchatka», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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В школе ежегодно проходят обучение более 2,5 тыс. человек. На берег Тихого океана обучиться сёрфингу приезжают из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Новосибирска, Иркутска, Владивостока и Хабаровска. После реализации проекта на средства гранта планируется увеличить число обучающихся на 30%.

«Мы отмечаем большой интерес к этому направлению по всей России: люди к нам приезжают и зимой, и летом, лагерь работает практически круглогодично. Мы заинтересованы в наращивании нашей инфраструктуры для комфортного размещения людей, проведения занятий для взрослых и детей. Соответственно нам для этого нужно увеличивать количество оборудования и модернизировать помещения, чтобы гости могли комфортно проводить время между уроками», — рассказала управляющая в школе серфинга «Snowave Kamchatka» Екатерина Дыба.

Благодаря нацпроекту в школу будут приобретены серфборды и гидрокостюмы. Будут построены модульные комплекс для переодевания учеников, душевой комплекс для опреснения после урока, санитарный блок, геокупольная конструкция, в которой разместится пункт питания.

«Проект находится на стадии реализации: часть построек мы возвели сами, улучшение нашей территории — это постоянный процесс. Очень здорово, что мы смогли получить данную государственную поддержку, которая поможет нашим идеям воплотиться быстрее и качественнее», — прокомментировала Екатерина Дыба.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РоссииВладимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей» рекомендовал всем, кто ещё не был на Камчатке, посетить этот регион.