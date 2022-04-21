Москва, , 05:34 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей» 20 апреля рекомендовал всем, кто ещё не был на Камчатке, посетить этот регион, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Камчатка Алексей Иванов © ИА REGNUM

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«Действительно, очень красивое место, всем рекомендую, кто не был, обязательно туда съездить. Она впечатляет, и, конечно, в неё немудрено влюбиться, потому что это уникальное место», — сказал глава государства.

Он отметил, что для развития туристической инфраструктуры на Камчатке предстоит ещё много сделать.

Власти региона в настоящее время работают над созданием нового квартала в Петропавловске-Камчатском, где будет предусмотрена и туристическая инфраструктура. В регионе появятся также модульные отели.

«Мы ждём вас в гости, готовим мастер-план, прорабатываем его с Максимом Станиславовичем Орешкиным, чтобы представить вам, как мы видим развитие города на перспективу до 2030 года», — сказала на заседании заместитель председателя правительства Камчатки Александра Лебедева.

Турпоток в край после пандемии коронавируса уже восстановился и в ближайшее время ожидается значительный прирост.

Как сообщало ИА REGNUM, увеличение в два раза туристического кешбэка, которое поручил произвести президент РФ Владимир Путин, позволит жителям России открыть для себя Дальний Восток, уверен губернатор Камчатки Владимир Солодов.