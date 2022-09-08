Москва, 8 сентября, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Сверхмягкая денежно-кредитная политика японского центробанка и ежедневный выкуп японских гособлигаций приводит к давлению на курс иены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября заявил доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«Если сверхмягкая денежно-кредитная политика в Японии будет продолжаться и дальше, то иена сохранит потенциал для снижения по отношению к более доходным валютам. Пока сильной поддержки для роста у иены нет, — констатировал Алиев. — Медленный рост экономики на фоне США дополнительно приводит к тому, что теряется интерес к иене. Большой дефицит бюджета также играет против экономики и валюты. При этом слабая валюта выступает на стороне экспортёров, и низкая инфляция позволяет финансовым властям пока спокойной реагировать на происходящее».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, экономике Японии грозит удорожание импорта энергоресурсов и продовольствия.