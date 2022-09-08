Тунис, , 12:06 — REGNUM Министерство внутренних дел Туниса сообщило об обнаружении тел трех нелегальных мигрантов на южном побережье страны. Об этом 8 сентября сообщает NessmaTV со ссылкой на заявление ведомства.

Флаг Туниса

По последним данным, трое мигрантов считались пропавшими без вести с воскресенья, 4 сентября. По заявлению властей, судно отчалило от берегов Туниса и взяло курс к побережью Европы. Однако в непосредственной близости от побережья в районе города Гадес судно затонуло. В результате спасательной операции были эвакуированы 15 мигрантов.

В министерстве внутренних дел Туниса добавили, что его подразделения смогли «арестовать двух человек, причастность которых к организации перевозки мигрантов была доказана».