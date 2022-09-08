Канберра, , 11:55 — REGNUM Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз посетит Японию в конце текущего месяца, чтобы принять участие в церемонии похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом 8 сентября сообщил телеканал Nine News.

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Абэ был застрелен в июле во время предвыборной кампании в Японии. Убийство потрясло японскую общественность и было осуждено во всем мире. Мировые лидеры тогда направляли свои соболезнования японскому народу по поводу вопиющего и зверского акта насилия.

Альбаниза будут сопровождать бывшие премьер-министры Австралии Джон Ховард, Тони Абботт и Малкольм Тернбулл, которые тесно сотрудничали с Абэ в течение двух его сроков на посту премьер-министра Японии.

Альбаниз сказал на пресс-конференции, что Абэ был «настоящим другом Австралии».﻿

«Мы скорбим о потере настоящего государственного деятеля», — заявил австралийский лидер.