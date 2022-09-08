Владивосток, , 16:37 — REGNUM IV Северный форум, включённый в программу председательства России в Арктическом совете, пройдёт в Якутске в период с 27 по 30 сентября. Принять участие в мероприятии выразили готовность представители десяти стран, сообщил 7 сентября «на полях» Восточного экономического форума Владимир Васильев, директор Северного форума в, интервью ТАСС.

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«Сформирована архитектура программы, среди них крупные конференции, в том числе по возобновляемой энергетике, устойчивому развитию Севера. Идет активная регистрация партнеров. Предварительно, примут участие представители 10 стран, в первую очередь из стран АТР», — сказал Васильев.

В рамках мероприятия в Якутске, эксперты обсудят использование возобновляемых источников энергии, ESG-трансформации общества, бизнеса, государства в контексте достижения целей устойчивого развития в арктическом регионе.

Напомним, что Россия приступила к председательству в Арктическом совете в 2021 году, и оно продлится до 2023 года. В рамках председательства организуются научные экспедиции, форумы, круглые столы, федеральные и региональные проекты, а также различные мероприятия, посвящённые региону. Арктические страны демонстративно отказались участвовать в совете и сотрудничать с Москвой в регионе в знак протеста против специальной военной операции.

Отметим, что Северный совет — организация для координации работы между парламентами стран Северной Европы. Датой основания совета является 16 марта 1952 года. Меморандум об учреждении информационного бюро Северного совета министров в Санкт-Петербурге действовал с 1997 года, аналогичный документ по Калининграду — с 2005 года.

12 июля 2022 года правительство РФ приняло решение о прекращении действия меморандумов об учреждении информационных бюро Северного совета министров (ССМ) в Санкт-Петербурге и Калининграде в качестве ответных мер на недружественные действия североевропейских государств в отношении России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что приостановка отношений Канады, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции и Соединенных Штатов с Россией была беспрецедентным шагом в истории Арктического совета. Это может разрушить набор механизмов управления, созданных советом и другими международными форумами, которые поддерживали мир и сотрудничество в Арктике на протяжении поколений.

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