Лос-Анджелес, США, , 16:26 — REGNUM Приостановка отношений Канады, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции и Соединенных Штатов с Россией был беспрецедентным шагом в истории Арктического совета. Это может разрушить набор механизмов управления, созданных советом и другими международными форумами, которые поддерживали мир и сотрудничество в Арктике на протяжении поколений. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Флаги государств-участников Арктического совета arctic_council

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Семь арктических государств сотрудничают в Арктическом совете без участия России, включая научное сотрудничество между странами. И перспектива возвращения совета к обычной работе в Арктике все еще кажется очень далекой.

По словам авторов статьи Бенджамина Дж. Сакса и Кристиана Ван Абеля, конфликт в Арктике маловероятен, но риск просчёта может быть велик. Если конфликт [на территории б. УССР] распространится на северные широты, то американские военные окажутся в несколько невыгодном положении.

«Москва чувствует, что у нее есть относительная сила в Арктике, а это значит, что она явно стремится получить дивиденды от своего предполагаемого военного превосходства <…> США и их партнеры в Арктике могут рассмотреть возможность возобновления дипломатических отношений с Россией через Арктический совет как можно скорее», — считает Матье Булег, исследователь лондонского института политики Chatham House.

«Приостановка широкой деятельности Арктического совета потенциально наносит ущерб 4 млн жителям Арктики, которые жили в мире со времён Второй мировой войны. В мире, который пережил холодную войну и её многочисленные прокси-конфликты между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Сейчас нет никакого форума для деэскалации военных вопросов, поскольку совет ими не занимается», — отмечают авторы статьи.

Бенджамин Дж. Сакс и Кристиан Ван Абель указывают на то, что США владеет значительными активами в арктическом регионе, но они носят скорее стратегический, чем тактический характер, и предназначены для обороны страны, нежели для проецирования силы.

Напомним, что Россия приступила к председательству в Арктическом совете в 2021 году, и оно продлится до 2023 года. В рамках председательства организуются научные экспедиции, форумы, круглые столы, федеральные и региональные проекты, а также различные мероприятия, посвящённые региону. Арктические страны демонстративно отказались участвовать в совете и сотрудничать с Москвой в регионе в знак протеста против специальной военной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Канаду с 24 по 26 августа, где его будет сопровождать премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Целью генсека НАТО станет обсуждение вопросов в Арктике в условиях изменения климата и военная операция России на территории бывшей УССР.

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