Канберра, 8 сентября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Новый независимый австралийский сенатор Дэвид Покок получил замечание в свой адрес за использование «непарламентской лексики» после того, как он перешел на нецензурную брань во время дебатов об изменении климата в парламенте Австралии. Об этом 8 сентября сообщил телеканал Nine News.

Заседание парламента Австралии

Покок, который представляет Австралийскую столичную территорию в Сенате Австралии, посетовал на политику, направленную на решение проблемы изменения климата.

«Кажется, это довольно грустный день в Австралии, где в 2022 году мы слышим споры о науке о климате после того …, которое австралийцам приходилось…» — начал Покок, прежде чем его прервали.

Председатель сената призвал парламентария отказаться от «дворовой» формулировки и сказал «найти другой термин для употребления».

Выглядя довольно ошеломленным, Покок ответил, что «тогда это будет неправдой».