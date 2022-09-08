Волгоградская область, 8 сентября, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Мост через реку Бузулук частично обрушился в Большевистском сельском поселении на границе Еланского района и города Михайловка в Волгоградской области, сообщает пресс-служба администрации Еланского района.

Официальное сообщество администрации Еланского муниципального района Волгоградской области в ВК Обрушившийся мост под Волгоградом

Об обрушении конструкции стало известно 6 сентября. Строители приступили к ремонту, до завершения работ движение о мосту открыто только по одной полосе и с учётом весовых ограничений.

В администрации муниципалитета просят автолюбителей воздержаться от поездок в этом направлении.