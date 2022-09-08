Вашингтон, , 10:41 — REGNUM Американские управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением поставило киевскому нацистскому режиму министерство обороны США. Об этом 8 сентября сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на бюджетные документы.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Пентагон передал… [Киеву] свой самый точный артиллерийский снаряд Excalibur с GPS-наведением», — указывается в публикации.

Также уточняется, что факт поставки названных снарядов киевским боевикам подтверждает план по пополнению США собственных запасов таких боеприпасов. При этом из документа следует, что Пентагон потратит на такие поставки $92 млн из дополнительных средств, которые ранее одобрил на эти цели американский Конгресс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности организации по проблеме западных поставок оружия киевскому режиму.