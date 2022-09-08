Алжир, 8 сентября, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Подразделения Алжирской национальной народной армии провели серию рейдов в районе государственной границы с Марокко. Как сообщает Al-24, в период с 31 августа по 7 сентября военные арестовали 36 наркоторговцев.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Алжир

По последним данным, у преступников было изъято 585 килограммов обработанного наркотического вещества и 341 337 галлюциногенных таблеток.

Кроме того, военные задержали четверых членов международных террористических группировок, а также обнаружили и обезвредили шесть самодельных бомб в ходе поисково-розыскной операции в провинции Джинджель.

В провинциях Таманрассет, Айн-Салех, Бордж-Баджи-Мохтар, Эн-Гуземе, Джанет и Тиндуф подразделения алжирской армии арестовали 84 человека по подозрению в терроризме и конфисковали 27 автомобилей, 114 генераторов, а также оружие и боеприпасы.