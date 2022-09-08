Хабаровск, 8 сентября, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Продление дальневосточной ипотеки до 2030 года простимулирует развитие строительства, считает член Общественной палаты Хабаровского края Юрий Матвеев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новое жилье

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«В Хабаровском крае программа «Дальневосточная ипотека» реализуется с 2019 года. Это один из наиболее популярных инструментов для приобретения жилья. «Дальневосточная ипотека» оказалась удачной и весьма востребованной среди населения и продление её до 2030 года простимулирует развитие строительства, давая новые рабочие места, что является важным драйвером региональной экономики. Также в рамках программы «Дальневосточные кварталы» застройщики смогут использовать преимущества территорий опережающего развития, включая льготы по налогам и инфраструктуре. Это должно снизить себестоимость квартир и цену готового жилья, за счёт чего повысится его доступность для населения. В этом году в программу попали учителя и доктора, что очень важно и для самих врачей и педагогов и для региона», — прокомментировал Юрий Матвеев.

Как сообщало ИА REGNUM, на пленарной сессии VII Восточного экономического форума во Владивостоке 7 сентября президент России Владимир Путин поручил продлить действие дальневосточной ипотеки.