Триполи, 8 сентября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявил о готовности к продолжению гражданской войны в Ливии. Как сообщает Fawasel, с таким заявлением Хафтар выступил в ходе визита к месту дислокации бригады «Тарик бин Зияд», которая участвует в военных учениях.

Https://t.co/MSj0qIAeqC Халифа Хафтар

Выступая перед военными Хафтар подчеркнул, что война в Ливии ещё не закончена и необходимо готовиться к новым сражениям против правительства в Триполи, которое опирается на радикальных исламистов.

«Мы должны быть готовыми очистить нашу страну от этих «микробов», которые её терзают. Мы полны решимости продолжать войну с терроризмом», — заявил Халифа Хафтар.